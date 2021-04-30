Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Alın terini emeğe dönüştüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Bakan Bilgin, mesajında şunları kaydetti:
- "Her daim emeğiyle ekmeğini kazanan işçilerimiz ve tüm emekçilerimiz için sorumluluk alarak, onların bugününü ve yarınını kucaklayıcı kanunlar ile çalışanlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz.
- Biz; işçi ve emekçi kardeşlerimizle hep birlikte daha güçlü Türkiye diyerek 2023 hedeflerimizi gerçekleştirirken 2053 ve 2071 vizyonumuzu el ele, omuz omuza inşa edeceğiz.
Bakanımız Sn. @vedatbilgn’in, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajıhttps://t.co/i5uVKJn77t pic.twitter.com/W6dqMRuk82— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) April 30, 2021
- Dayanışmanın, iyiliğin, birlik ve beraberliğin birleştiği emeğin ve emekçinin günü olan bu günde başta ülkemiz çalışanlarının olmak üzere, dünyada emeğini katık eden tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yeniden kutluyorum. Tüm işçilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
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