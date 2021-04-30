Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Çalışanlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Alın terini emeğe dönüştüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Bakan Bilgin, mesajında şunları kaydetti: