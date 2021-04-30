Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" şeklindeki soruya verdiği yanıtı değerlendirdi.

Erdoğan'ın "Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" ifadesine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Aşı nerede? diyoruz, 'Kabul etmiyorum' diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık" diye yazdı.

“Aşı nerede?” diyoruz, “Kabul etmiyorum” diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 30, 2021

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