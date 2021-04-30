Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Bu kararın Rusya ve Türkiye için hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Koca, "Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

​Koca'nın açıklamasının ardından söz konusu gelişme Sputnik V'nin resmi sosyal medya hesabında da "Türkiye, Sputnik V'ye izin veren dünyanın 63. ülkesi oldu" notuyla paylaşıldı.

#Turkey becomes the 63rd country in the world to authorize Sputnik V



Türkiye, #SputnikV'e izin veren dünyanın 63. ülkesi oldu



Over 3.2 billion people live in countries where Sputnik V is authorized.



👇https://t.co/0NpKaiCXuq — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 30, 2021

​