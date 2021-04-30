Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.
Bu kararın Rusya ve Türkiye için hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Koca, "Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021
Koca'nın açıklamasının ardından söz konusu gelişme Sputnik V'nin resmi sosyal medya hesabında da "Türkiye, Sputnik V'ye izin veren dünyanın 63. ülkesi oldu" notuyla paylaşıldı.
#Turkey becomes the 63rd country in the world to authorize Sputnik V— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 30, 2021
Türkiye, #SputnikV'e izin veren dünyanın 63. ülkesi oldu
Over 3.2 billion people live in countries where Sputnik V is authorized.
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