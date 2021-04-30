Kütahya Valiliği'nden 'Alkol yasağı' açıklaması

Kütahya Valiliği, 17 günlük tam kapanma kapsamında getirilen alkol satışı yasağına uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, 'Tekel büfelerin faaliyetlerinin istisna kapsamında olmadığı' belirtildi.

Kütahya Valiliği, marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan resmi açıklamada, "Marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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