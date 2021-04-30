Kütahya Valiliği'nden 'Alkol yasağı' açıklaması

Kütahya Valiliği, marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan resmi açıklamada, "Marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
April 30, 2021
- Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
- Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe, saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.
- Bu kapsamda Il Hıfzıssıhha Kurulu'nun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir.
- Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerin faaliyetleri de Içişleri Bakanlığı'mız tarafından yayımlanan Genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi Il Hıfzıssıhha kurulu'muzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır.
- Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır.
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