Tam kapanma yoğunluğu: Bolu Dağı Tüneli'nden 2 günde 100 binden fazla araç geçti

'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' süreci öncesinde 2 günde 100 binden fazla geçiş yaptı.

İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli'nden 'tam kapanma' öncesi 2 günde 100 bini aşkın araç geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli'nden "tam kapanma" süreci öncesinde, 28 Nisan'da 40 bin, 29 Nisan'da ise 60 binin üzerinde araç geçti.