Veteriner hekim Arda Erdabak'a trafikte saldırı: 'Hasta köpeği kurtarmak için gidiyordu'

Siyasetçi Ufuk Uras, veteriner hekim olan yeğeni Arda Erdabak'ın hasta bir köpeği kurtarmak için gittiği sırada saldırıya uğradığını duyurdu. Uras, saldırganların yakalandığını belirtti.

Siyasetçi Ufuk Uras, kişisel Twitter hesabında veteriner hekim olan yeğeni Arda Erdabak'ın saldırıya uğradığını duyurdu.

Uras, "Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece 01:00'da aracıyla giderken trafik magandaları 'Niye önüme geçtin' diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor" dedi.

Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece 1'de aracıyla giderken trafik magandalari niye önüme geçtin diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor.81 ABM ya da ADM 911, siyah traspoter, umarim yakalanırlar. Nasil bir dünya bu böyle. — Ufuk Uras (@UfukUras) April 30, 2021

Saldırının Elitium Cerrahi Tıp Merkezi'nin önünde gerçekleştiğini belirten Uras, bu kişilerin yakalanması için çağrıda bulundu. Yeğeninin sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Uras, "Arda, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde uyutuluyor. Beyinde kanama durduruldu ama ödem var. Burun kırılmış, dudak parçalanmış, bu nasıl bir canilik böyle" ifadelerini kullandı.

Uras, öğle saatlerinde yaptığı son açıklamada saldırganların yakalandığını duyurdu: "Saldırganlar yakalanmış, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Umarım Arda'dan da sevindirici haberleri alırız."

Arda babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybetmişti, kendisi de trafik magandalarinin kurbanı oldu. — Ufuk Uras (@UfukUras) April 30, 2021

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