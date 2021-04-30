Sağlık Bakanı Koca: 100 milyon doz Sinovac aşısı gelmedi, sevkiyat mayısta başlayabilir

Sağlık Bakanı Koca, "Sinovac aşısından 100 milyon doz gelmesi gerekiyordu ancak Çin kendi vatandaşına öncelik verince gelmedi" açıklaması yaptı. Koca, Türkiye'de 6 milyon doz aşının olduğunu söyledi. Sputnik V'ye acil kullanım onayı verildiğini de hatırlatan Koca, "6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz gelmesi planlandı" dedi.