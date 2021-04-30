Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V açıklaması: İlk sevkiyat mayısta

Sputnik V aşısıyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, "6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak" dedi