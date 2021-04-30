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    Otogar bombacıları Habertürk TV yayındayken kadraja girmiş

    Otogar bombacıları canlı yayındayken kadraja girmiş

    © Fotoğraf : Habertürk TV
    Türkiye
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    İstanbul'da otogarda patlayıcılarla yakalanan iki şüphelinin yeni ortaya çıkan görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri görülüyor. Habertürk TV'nin otogardaki yoğunluğu aktardığı haberlerde, bombacılar da görüntülere yansıdığı ortaya çıktı.

    İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi. Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.

    Habertürk muhabiri Uzay Kesmen ve kameraman Özgür Balaban'ın kısıtlama öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluğu aktardığı haberin görüntülerinde bombacıların da kadraja girdiği ortaya çıktı.

    Habertürk muhabiri Uzay Kesmen, kameraman Özgür Balaban ile birlikte yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Çarşamba günüydü. Özgür Balaban'la beraber tam kapanma öncesi tüm gün boyunca otogarda yoğunluk yayını yaptık. Bizim de hiç farkında olmadığımız bir şekilde biz bu yayınları yaparkan o teröristler, bombacılar arkamızda hem keşif faaliyeti yapıyordu ve bir yandan da polisten kaçmak için üstlerini değiştirmişlerdi.

    Sabah saatlerinde bombacılar otogara geldi. İlk olarak keşif yaptılar. Tam kapanma öncesinde inanılmaz bir yoğunluk vardı. Bunu da fırsata çevirmek isteyen terör örgütü üyeleri bu noktada patlayıcıyı yerleştirebilecekleri yerlerle ilgili keşif yaptılar. Daha sonra otogara çıktılar.

    Emniyetin ilk analizine göre yanlarındaki patlayıcı dolu çantayı diğer teröristten aldılar. O çantayı otogara sokacakken emniyetin başarılı takibi sonrasında bir terörist yakalandı yanındaki patlayıcı dolu çantayla beraber. İkinci terörist ise polisten kaçarak bu noktaya kadar geldi.

    Bizim tam şu noktada yayın yaptığımız sırada teröristler buradan çıkış yaptı. Polisten ikinci teröristle üçüncü şüpheli bir araya geldiler. Yazıhanenin üst katında bulunan tuvalette üstlerini birbirleriyle değiştirdiler takipten kurtulmak için. Teröristler bu kapıdan çıktı yeniden etrafı gözetlemeye başladı. Biz tam yayına gireceğimiz sıralarda saat 15.06-15.07 sıralarında o teröristlerden biri tam da benim arkamda gözüktü. Henüz yayına girmemiştim. Dip dibeydik. Aramızda herhalde 2 metre mesafe vardı. Terörist sağı solu gözetlemeye ve zannediyorum kaçacak yer aramaya başladı. Ama görüntülerde anlaşılıyor sivil polisler de o kişinin peşindeydi. Pek çok farklı birim, biz yayın hazırlığı yaparken o teröristin peşindeydi.

    Dakikalar sonra da o terörist burada gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise bu teröristin üstünü değiştirdiği üçüncü terörist de Bakırköy'de gözaltına alındı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi İstanbul Otogarı'nda büyük bir katliamı önlemiş oldu."

    Ne olmuştu?

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.

    Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

    Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerin, çantada yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti.

    Olaya ilişkin çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S'yi 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy'de yakalamıştı.

    Etiketler:
    otogar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Bomba, Habertürk TV
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