Demet Akalın: 2 milyon kişi tatile gitti, kimse 'param yok' demesin

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile 'Sabah Sabah' programında tam kapanma kısıtlamaları gündeme geldi.

Demet Akalın ve Alişan; Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara tepki gösterdi.

'2 milyon kişi tatilde'

Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde.” diye konuştu.

'Kimse param yok demesin'

Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da." diye konuştu.