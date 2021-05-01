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    Kilis'te 15 yaşındaki E.Ö.'ye cinsel istismarda bulunan ve çocuğu hamile bırakan Mehmet Arzık

    15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup serbest bırakılan Mehmet Arzık, çocuğun ailesini tehdit etti

    © DHA
    Türkiye
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    Kilis'te 15 yaşındaki E.Ö.'ye cinsel istismarda bulunan ve çocuğu hamile bırakan Mehmet Arzık isimli şahıs, 6 ay içinde şikayetçi olunmadığı için serbest bırakıldı. Arzık, E.Ö'nün ailesinin yaşadığı köye gidip  "Devlet beni serbest bıraktı, dava düştü, kimse bana bir şey yapamaz" dedi. 

    T24'ün haberine göre, 15 yaşındaki E.Ö.'ye tecavüz etmesine rağmen, 6 ay içinde şikayetçi olunmadığı için serbest bırakılan Arzık, E.Ö.'nün ailesinin yaşadığı köye gidip aileye "Devlet beni serbest bıraktı, dava düştü, kimse bana bir şey yapamaz" diyerek aileyi tahrik etmeye çalıştı. İfadesi alınan Arzık, serbest bırakıldı.

    Kilis’te Mehmet Arzık adlı erkeğin cinsel istismarına maruz bırakılan E.Ö.’nün zamanında şikayette bulunmadığını gerekçe gösterilerek istismar yerine “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan devam eden dava, E.Ö’nün “Sanık beni tehdit ederek tecavüz etmiştir. Kendisinden korktuğum için şikayetçi olmadım” beyanına rağmen düşürülmüştü.

    Davanın düşme kararının ardından E.Ö.'nün ailesinin yaşadığı köye dönen Arzık, aileye sözlü saldırı ve tehditte bulundu. Yaşanan olayın ardından baba Ş.Ö. durumu jandarmaya haber verdi. Arzık'ın karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi. Arzık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

    Birgün'de yer alan habere göre, yaşadıkları sözlü saldırının ardından baba Ş.Ö. "Tecavüzcü davanın düşmesinin ardından köye geri döndü. Eşim dama çamaşır aşmaya çıktığında kendisini tehdit etti. Devlet beni serbest bıraktı, dava düştü. Kimse bana bir şey yapamaz diye bağırdı" dedi.

    Baba Ş.Ö: Medyaya haber verdiğimiz için azarladılar

    İfade işleminin ardından konuşan baba Ş.Ö., "Karakolda ifade öncesi beni bir odaya götürdüler, ışık bile yakmadılar. Medyaya haber verdiğimiz için azarladılar. 8 kilometre yolu yürüyerek dönüyoruz. Bizi değil, tecavüzcüyü koruyorlar" dedi.

    Ne olmuştu?

    Kilis’te 15 yaşındayken Mehmet Arzık isimli erkek tarafından istismara maruz bırakıldıktan sonra hamile kalıp doğum yapan E.Ö. ile ilgili devam eden davada hakim skandal bir karar verdi. İstismar yerine “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan görülen davada hâkim E.Ö.’nün şikayeti 6 ay içerisinde yapmadığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

    Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan şikayette, istismar faili Arzık, tutuklanıp 12 gün sonra serbest bırakıldı. Mahkeme, Sanık Arzık hakkında zamanında şikayette bulunulmamasını gerekçe göstererek davanın düşmesine karar verdi. E.Ö.’nün avukatı İbrahim Demirci, karara itiraz etti.

    Beraat kararına yönelik itiraz süreci henüz sonuçlanmamışken “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçlamasıyla devam eden davanın karar duruşması 26 Nisan'da Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

    Bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarlayan Savcı, şikayetin geç yapıldığı iddiasıyla davanın düşmesi talebini tekrarladı, faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay zaman zarfı geçmesine rağmen şikayet hakkını kullanmayan mağdurun şikayet süresi geçtiğinden bahisle, Arzık hakkındaki kamu davasının düşürülmesi kararı verilmesini talep etti. Mehmet Arzık hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğünü ve ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini hatırlattı.

    Mahkeme, istismara maruz bırakılan E.Ö.’nün zamanında şikayette bulunmamasını gerekçe göstererek davanın düşmesine karar verdi.

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