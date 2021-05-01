Muafiyet kalabalığı: 16.4 milyon dışarıda

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan 17 günlük tam kapanma kararının ilk gününde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki büyükşehirlerde kalabalıklar dikkat çekti.

Hürriyet'ten Mert Göhkan Koç'un haberine göre, kısıtlama kararı önceki gün 19.00’da başlarken, başkent Ankara’da gece yaşanan sessizlik sabah saatlerinde yerini yoğun trafiğe bıraktı. Emniyet güçlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına istinaden uygulama yaptığı yerlerde uzun araç kuyrukları yaşandı.

Bu kalabalığa kapanmadan muaf çalışanların neden olduğu tahmin ediliyor. DİSK-AR’ın hazırladığı tam kapanma raporuna göre, istihdamın yaklaşık yüzde 61’ine denk gelen 16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.

Yüzde 22’yi kapsayan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde görevli. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17’ye denk gelen 4.4 milyon çalışan yer alıyor. Raporda, “Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek” ifadelerine de yer verildi.