İşkencedere’de taş ocağı istemeyen bölge sakinlerine gözaltı

Rize’nin İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı eylemlerini sürdüren yöre halkı jandarma tarafından bölgeden çıkarıldı, 5 kişi gözaltına alındı.

Rize'de İkizdere Vadisi'nde Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan Gürdere ve Cevizlik Köyü’nde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, sabah jandarmadan önce erken saatlerde vadide iş makinelerinin önünde bir araya gelen köylüler, iş makinesinin çalışma yapacağı yönde bulunan ağaçlara çıkarak kendilerini zincirledi.

Jandarma alandaki halkı zorla vadiden çıkarırken, İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu gözaltı sayısının 5'ten fazla olduğunu duyurdu.

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Taş ocağı açılmak istenen İkizdere’de sabahın erken saatlerinden itibaren jandarma müdahalesi var.



Orman içinde köşe kapmaca oynanıyor. İnsanlar ağaca çıkmış durumda.



AKP iktidarında barışçıl yöntemlerle doğasına, havasına, suyuna sahip çıkmak suç oldu! #İkizdereDireniyor pic.twitter.com/XN2gOQDURo — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 1, 2021

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