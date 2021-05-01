Bakan Soylu'dan 'çalışma izni belgesi' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı Güvenlik Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, koronavirüs pandemisine ilişkin "Hep birlikte bu mücadeleden başarıyla çıkacağız" dedi ve şunları söyledi:

"Bir arkadaşım dün koronavirüsten kaybettim. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Bu işin telafi edebilecek bir tarafı olsa, hep birlikte telafi eelim. 1.5 yıldan beri çocuklar okula gidemiyor, camilerde saf düzenimiz değişti. Bunun hala tezviratını yapanlar var. Yapmayın artık ya...

Çocukarımız üniversiteye gidemedi. Bir tecrübemiz oldu. Bilim Kurulu'nun tecrübeleri oldu. Hakikaten yapmayın ya. Allah razı olsun vatandaşımızdan, hep birlikte bu mücadeleden başarı ile çıkacağız. Önce sabır, sonra bayram... Tedbirlere uyalım, çocuklarıız okula rahat gitsinler.

Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı."

1 Mayıs İşçi Bayramı'yla ilgili de açıklama yapan Soylu, "Emek bizim için kutsaldır. Pandemi nedeniyle 1 Mayıs'ı bugün kutlayamıyoruz. Emekçilerimize, sendikalarımıza ayrı ayrı bu anlamlı günün tekrar kutlu olmasını diliyorum. Nice 1 Mayıslarda huzur içerisinde kutlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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