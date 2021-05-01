MSB: Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan bir jeneratör, 2 hilti, el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V74LZcJ4Fa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021

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