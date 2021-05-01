Mehmet Boynukalın, Twitter'a geri döndü: Dayanamadık Allah affetsin

Tam kapanmada alkol yasağının yerinde olduğunu savunan eski Ayasofya Camii baş imamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, tartışma yaratan, ''Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var" ve “Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım” sözlerinin ardından kapattığı Twitter hesabını geri açtı.

Boynukalın son paylaşımında, “Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin” ifadelerini kullandı.

Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) May 1, 2021

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