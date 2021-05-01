CHP: Pandemi bahanesiyle alkol satışını yasaklamak hem anayasaya aykırı hem de yaşam tarzına müdahale

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AKP günlerdir pandemiyi bahane ederek çıkardığı “tekel yasağı” üzerinden ülkede yeni bir gündem belirlemeye çalışıyor, salgını bahane ederek insanların yaşam tarzlarına doğrudan müdahale ediyor. Anayasa’da belirlenmiş haklar genelgelerle sınırlanamazken, günlerdir yasak açıklamaları yapılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 17 günlük ‘tam kapanma' genelgesinde yer almamasına rağmen fiili olarak engellenmeye çalışılan alkol satışının şimdi de Valilikler İl Hıfzıssıhha kurullarınca yasaklanmaya çalışılması üzerine açıklama yaptı.

Ağbaba yaptığı açıklamada, “AKP günlerdir pandemiyi bahane ederek çıkardığı “tekel yasağı” üzerinden ülkede yeni bir gündem belirlemeye çalışıyor, salgını bahane ederek insanların yaşam tarzlarına doğrudan müdahale ediyor. Anayasa’da belirlenmiş haklar genelgelerle sınırlanamazken, günlerdir yasak açıklamaları yapılıyor" diye konuştu.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

'Alınan bu kararlar kişi hak ve hürriyetlerine müdahaledir'

"Valilerin başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurullarından alınan kararlar, AKP’nin genelge ile yapamadığını, İl başkanı gibi çalıştırdığı Valiler eliyle yaptırmasıdır. Alınan bu kararlar, direkt özel yaşama, kişi hak ve hürriyetlerine müdahaledir.

Yazılı hiçbir yasa maddesine dayandırılmayan ve bu nedenle hukuka aykırılık söz konusuyken, yasağın alt yapısını hazırlamak için İl Hıfzıssıhha kurullarının kullanılması da ayrı bir tartışma konusudur. Tamamen keyfi tamamen hukuk dışı, alınan kararlar hukuk devleti değil çadır devleti kuralları’nı ortaya koyuyor. ’Şahsım öyle istedi öyle olacak’ deniliyor.

'Teokratik devlet özlemleri ifşa olmuştur'

Bugün yaşananlar hepimize gösteriyor ki laik devletin düşmanlarının teokratik devlet özlemleri ifşa olmuştur, ortaya çıkmıştır.

Alkollü içeceklerin yasaklanması Anayasa’nın 14. Maddesine aykırıdır. Anayasa hükümlerinden hiçbirisi devlete veya kişilere, Anayasa ile tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesine ya da Anayasa’da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Ve yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. Maddesine de aykırılık teşkil eder.

'İnsanlar 17 gün ne yiyecek' demeyenler ne içeceğine karışıyor'

Tüm işyerlerini bir kuruş destek vermeden kapatanlar, bu insanlar 17 gün ne yiyecek diye düşünmeyenler ne içeceğine de müdahale edemez. Kişi hak ve hürriyetlerine aykırıdır. Kimsenin özel yaşamına, ne yiyip içtiğine karışamazsın! Anayasa’da belirlenmiş hakları kafana göre çıkardığın bildirilerle sınırlayamazsın. Alkollü ürünler satış yasağı kararının salgınla mücadeleyle bir ilgisi yoktur, tamamen ideolojiktir, hayat tarzına müdahalesinin açıkça örneğidir. Alınan bu yasak kararları hiçbir şekilde kabul edilemez. Açıkça hukuka aykırıdır ve bununla ilgili gereken tüm itirazlarımızı tüm platformlarda yapacağız."