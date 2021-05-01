Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye'nin, IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın sürecinde G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık. Türkiye, likidite desteğinde G20 ülkeleri arasında piyasaya en fazla likidite desteği veren ülke oldu. Her şey milletimiz için."

Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık.



Türkiye, likidite desteğinde G20 ülkeleri arasında piyasaya en fazla likidite desteği veren ülke oldu.



Her şey milletimiz için. https://t.co/hXJTNWMwPH — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 1, 2021

AA, bugün geçtiği haberinde IMF Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde Türkiye'nin G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH’sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olduğunu bildirdi. Haberde, "Türkiye’nin likit destek oranı GSYH’sinin yüzde 9,4’ü oranında olurken, aynı kategorideki ülkeler arasında Türkiye’ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Çin yüzde 1,3, Rusya yüzde 1,5’te kaldı" ifadelerine yer verildi.



🇹🇷 Türkiye: 9,4

🇷🇺 Rusya 1,5

🇨🇳 Çin 1,3



Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı https://t.co/GAhy2ptkSK pic.twitter.com/TmQN3tM3z4 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 1, 2021

​