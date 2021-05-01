Başkanlık seçimiyle gündeme gelen Torbalı Belediyesinde bir meclis üyesi AK Parti'ye geçti

İzmir'de belediye başkanlığı için yapılan seçimin ardından gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddialarının gündeme geldiği Torbalı Belediyesinde Deva Partili meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partisinden istifa eden Torbalı Belediyesi Meclis Üyesi İlknur Demirtaş, AK Parti'ye geçti. Demirtaş'ın parti rozetini AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya taktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milletvekili Kaya, Demirtaş'ın geçmişte AK Parti'de önemli kademelerde görev yaptığını, yeniden aynı çatı altında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

AK Parti İzmir Torbalı ilçe kadın kolları başkanı iken partisinden istifa ederek DEVA Partisi'ne katılan İlknur Demirtaş ise belediye başkanlığı seçimi sırasında hukuka ve demokrasiye aykırı uygulamalara şahit olduklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Bu vahim hadisenin sorumluları bellidir. Bu olayın başlıca sorumlusu CHP'den, ittifak ortağı İYİ Parti'den ve ne yazık ki mensubu olduğum Deva Partisi'nden yapılan yanlışa karşı bir ses yükselmemesi hayret vericidir. Torbalı'da usulsüz bir şekilde gerçekleşen, demokrasinin katledildiği seçimin de yenileneceğine yürekten inanıyor, belediye meclis üyelerimizin hür iradelerinin ortaya konulduğu bir seçim neticesinde Özgür Erman Çağlar'ı belediye başkanı olarak göreceğimizi herkese ifade ediyorum".

Seçime itiraz edilmişti

Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından 27 Nisan'da yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmiş, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar, seçimde bazı meclis üyelerinin kimlikleri ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp WhatsApp grubunda ifşa ettiklerini, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddia ederek seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmıştı.