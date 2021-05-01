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    Salya

    Marmara Denizi’nde deniz salyası yayılmaya devam ediyor: 'Kokudan duramıyoruz'

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044402682-marmara-denizinde-deniz-salyasi-yayilmaya-devam-ediyor-kokudan-duramiyoruz/

    Türkiye'nin çeşitli sahillerinde dönem dönem rastlanan deniz salyası Büyükada'yı sardı. Adalılar salyanın neden olduğu kokudan rahatsız. Benzer görüntüler Kocaeli Körfez Sahili'nden de geldi. Drone ile çekilen görüntülerde salyanın Körfez'in geniş bir bölümüne yayıldığı görüldü.

    Marmara Denizi'nde sık sık görülmeye başlanan deniz salyası da olarak bilinen müsilaj şimdi de Büyükada'yı sardı.

    Sahildeki görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyen Büyükada sakini Rümeysa Uzun,"Arkadaşlarımla sahile gezmeye geldik. Ancak denizin çok kirli olduğunu fark ettik. Başlarda denizde ne olduğunu anlamadık ama normal bir kirlilik olmadığı çok belliydi. Kokusu çok kötü. Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir adalı olarak denizlerdeki bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Geçen senelerde sahilde böyle bir şey görmemiştik" dedi.

    'Denizin bu kötü haliyle temiz nefes almak pek mümkün olmuyor'

    Artık adada sahil havası bile almanın mümkün olmadığını belirten Merve Çelik de şunları söyledi:

    "Sahile hava almak için geldim. Ancak sahilin pek hava alınacak hali kalmamış. Şu an kokudan duramıyorum. Denizin bu kötü haliyle temiz nefes almak pek mümkün olmuyor.

    Gün geçtikçe deniz salyalarının arttığını söyleyen Ozan Emre Gündürü ise, şu ifadeleri kulllandı:

    "Sahile çok seyrek geliyorum. Deniz salyalarının özellikle kokusu bizi çok rahatsız ediyor. Bu şikayetlerimizi belediyeye bildirmemize rağmen bir dönüş alamadık. Deniz gün geçtikçe deniz salyaları yüzünden daha kötü olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok yoktu son zamanlarda daha fazla deniz salyası görülmeye başladı."

    Kocaeli Körfez Sahili'nde de görüldü

    Ağ balıkçılığını tamamen durduran, olta balıkçılığını ise büyük ölçüde etkileyen deniz salyası, Kocaeli Körfez Sahili'nde de görüldü.

    Balıkçıların korkulu rüyası olan salya, deniz yüzeyini neredeyse tamamen kapladı.

    Her yıl bahar aylarında deniz anaları ve planktonların öldüğünü söyleyen Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Muzaffer Topuz, "Bu mevsimsel olarak her yıl rutin olarak gerçekleşen bir doğal olaydır. Fakat Körfez’de kumsallar, sahiller kalmadığı için, doldurulduğu için bu artık denizde rüzgara göre değişik yerlere toplanmaktadır" dedi.

    "Son 1 aydır kanalda, rüzgar almayan koylarda tamamen ciddi bir şekilde yayılmalar var" diyen Topuz, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu her zaman olan bir olay fakat bu sene bu kadar çoğalmasının sebebi karanın olmaması, kumsalın olmaması, her yerin dolması. Bir de ayrıca iklimsel olarak rüzgarların az olmasıyla bu Körfez içerisinde kalmaktadır."

    Bunların balıkçılara büyük zarar verdiğini vurgulayan Topuz, “Normal teknelere de zarar vermektedir. Motor filtrelerini tıkadığı için motorların sürekli bozulmasına sebep oluyor. Balıkçılar uzun zamandır ağ atamıyor burada, çünkü ağı kaldıramıyorlar" şeklinde konuştu.

    Topuz "Tabii uzun vadeli baktığınız zaman bu durum balık popülasyonu için biraz daha iyi fakat balıkçılar için şu anda bir mağduriyet oluşturmakta. Çünkü hiçbir gelirleri olmayan insanlar, zaten burada balık popülasyonu azaldı, her geçen gün azalmakta, bundan dolayı da hiçbir şekilde ağcılık, balıkçılık yapamadığı için de zor durumdalar" diye konuştu.

    "Zaten denize baktığınız zaman bu yasaklarda balıkçıların tamamı gıda zinciri doğrultusunda balık avcılığı için denize çıkabiliyorlar" diyen Topuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Ama baktığınız zaman şu anda denizde olan kimse yok. Ağ atamıyorlar, oltalar zaten lezle doluyor. Onun için rüzgarın çıkmasını bekliyoruz. Aksi durumda bu yaklaşık 1 aydır burada, 1 ay daha burada kalmaya devam eder"
    Etiketler:
    Drone, Adalar, adalar, sahil, Türkiye, Büyükada
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