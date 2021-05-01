Otomobille gezintiye çıkan çocuklar kaza yaptı: 2 yaralı

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşıyla gezintiye çıkan ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Mustafa G.’nin kullandığı otomobil, sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mustafa G. ile 14 yaşındaki arkadaşı Arif Talha Ç. yaralandı.

Kaza, Konya'nın Selçuklu Selçuklu ilçesinde, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Arif Talha Ç.’yi de yanına alarak gezintiye çıkan Mustafa G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, araçta sıkışan Mustafa G. ile Arif Talha Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.