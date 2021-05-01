Şanlıurfa'da boş bir evde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa Osmanlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin giriş katında ismi açıklanmayan kişi, iki ay önce kiracılarının boşalttığı evde pis koku üzerine açtığı poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaştı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu belirlenen ve 2 ay önce öldüğü tespit edilen bebek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.