Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle iftarda bir araya geldi.

Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Erdoğan'ın işçilerle iftarı Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.











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