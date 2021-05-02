İngiltere'deki müzayedede satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İBB'ye bağışlandı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 350 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta düzenlenen ‘İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı’ başlıklı müzayedede açık artırmayla 350 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi alıcısı tarafından İBB’ye bağışlandı. Portrenin 15 gün içerisinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen Kanuni Sultan Süleyman portresinin 16. yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Müzayedede 60 bin sterlinden satışa sunulan portre açık artırma ile 350 sterline ismi açıklanmayan alıcı tarafından satın alınmıştı.

İBB, aynı müzayededen aralarında 1.200 yıllık Zuhruf Suresi'nin ve 1.100 yıllık Maide Suresi'nin yer aldığı el yazmaları ile 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtida-Name'sinin bulunduğu eserleri satın almıştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

Murat Ongun, mesajında “Yurt dışında bulunan tarihi, manevi ve sanatsal değeri yüksek eserleri anavatanına getirmeye devam ediyoruz. İBB koleksiyonuna kısa süre sonra dahil olacak, yeni ve çok değerli bir eseri yarın İBB Başkanımız kamuoyuna duyuracak. İstanbul'a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yurtdışında bulunan tarihi, manevi ve sanatsal değeri yüksek eserleri anavatanına getirmeye devam ediyoruz. İBB koleksiyonuna kısa süre sonra dahil olacak, yeni ve çok değerli bir eseri yarın İBB Başkanımız kamuoyuna duyuracak. İstanbul’a hayırlı olsun. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 1, 2021

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da daha sonra yaptığı açıklamada detayları paylaştı: