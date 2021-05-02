MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon: IŞİD'in üst düzey sorumlusu yakalandı

MİT ve Emniyet, kritik bir operasyona imza attı.

IŞİD'in 'askeri yapılanmasının' başında bulunduğu belirlenen 'Basim' kod adlı yabancı uyruklu şüpheli ortak operasyonla yakalandı.

Terör örgütü IŞİD'in üst düzey sorumlularından olan şüpheli, Suriye'den itibaren MİT tarafından adım adım izlendi.

Örgütte görülen çözülmelerin ardından Türkiye'ye sızdı.

Zanlı adım adım takip edildi

MİT'in takibinde olan zanlı, sahte pasaport ve kimlikle İstanbul'a gitti. Ataşehir'de saklandığı ev, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından günlerce izlendi, Türkiye'deki bağlantıları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 28 Nisan'da operasyon yapıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ortaya çıktı

Suriye ve Irak'ta 2014 yılından bu yana pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ifade edilen zanlının, terör örgütü kadrolarına silahlı eğitim verdiği de belirtildi.

Şüphelinin, terör örgütü IŞİD'in eski lideri Ebubekir el Bağdadi ile ilişkili olduğu da tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.