Edirne'de tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döken kişi serbest bırakıldı

Meydan Mahallesi'nde oturan Ercan Yılmaz, alt komşusu G.Ü. ile apartman girişinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından eve giren G.Ü, daha önceden hazırladığı bir tencere kaynar suyu Yılmaz'ın üzerine döktü.

Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlı G.Ü'yü gözaltına aldı.

'Kaynar suyu direkt kafamdan aşağı boşalttı'

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz, komşusu G.Ü'den daha önce de birçok kez şikayetçi olmak istediklerini, fakat kendilerini 'tehdit' ettiği için polise gidemediklerini öne sürdü.

En son eve geldiğinde apartman önünde komşusu ile karşılaştığını ifade eden Yılmaz, "Oruçluydum, ekmek almaya çıkmıştım. Kapıda durup dururken benle tartışmaya başladı. Daha önce de uygunsuz davranışlar sergiliyordu. Ben de onunla tartışmak istemediğimi söyledim. Sonra eve girdi, tencerede kaynattığı suyu direkt kafamdan aşağı boşalttı. Vücudumda 2. derece yanıklar oluştu" dedi.

Şüpheli G.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.