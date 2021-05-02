İstanbul'da yakalanan eski IŞİD lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı

Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu A.S.İ.M çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye’de 2 yıl önce öldürülen IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde askeri yapılanmasının başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı A.S.İ.M., MİT ve İstanbul Terörle Mücadele polisinin operasyonuyla Ataşehir’de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan IŞİD terör örgütü üyesi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından ise A.S.İ.M., tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.