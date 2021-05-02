İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'da saldırı düzenlemek üzereyken polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli ve irtibatlı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, 'tehlikeli madde bulundurma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ve civarında gerçekleştirilen denetimler sırasında durumlarından şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıslar kaçmaya başlamıştı.

Elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakıp kaçmaya çalışan şahıslardan R.A. kovalamaca sonucu ekiplerce yakalanırken, İ.Z. isimli şahıs da otogarın içerisinde gözaltına alınmıştı.

Şahısların aracın altına bıraktıkları sırt çantasını inceleyen bomba imha ekipleri yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4 uzaktan komutalı, 2 zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı madde bulmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogramlık patlayıcı getirdi. Patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. 2 kişi de gözaltında" sözleriyle duyurmuştu.