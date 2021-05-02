Thodex'in kurucusu Özer'in Tiran'da kaldığı 4 adres belirlendi

Kripto para borsasının Türkiye’deki firmalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı.

TRT Haber'den Ceyda Muslu'nun haberine göre Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4 noktada konakladı.

İlk adresi Hotel Mondial olan Özer, 3 günlük rezervasyonun ücretini peşin ödedi ve 2'nci gün çıkışını yapmadan otelden kaçtı.

Türkiye’de arandığı haberlerinin hızla yayılması ve İnterpol'ün de devreye girmesiyle panikleyen Faruk Fatih Özer, bu kez Tiran’daki Pazari Ri adı verilen bir semtte onu havalimanından alan şoförün evinde kaldı.

İnternet üzerinden yüz yüze görüşme uygulamasını kullanarak arama yapan Özer, yeri deşifre olunca buradan da ayrılmak zorunda kaldı.