Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor, biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda, "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
4 yıl önce yazmışız;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 2, 2021
“Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında”
Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz. pic.twitter.com/STZAoe1BRU
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