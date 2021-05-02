İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemine ilişkin yeni soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili yeni sorulara yanıt verdi. Buna göre, , emekliler maaş ve bayram ikramiyeleri için güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla en yakın banka şubesine ve ATM'lere gidebilecek. Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri, hak sahiplerine ikametlerinde yapılacak.