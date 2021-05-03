Bakan Yanık'tan 1100 lira destek ödemesi paylaşımı: Bu zor günleri hep birlikte aşacağız, hep beraber başaracağız

Tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerinde haneye bin 100 TL nakdi destek verileceğini açıklayan Aile ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medyadan destek ödemesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerinde haneye 1100 TL nakdi destek verileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, destek paketini Twitter hesabından duyurdu. Yanık, yaptığı paylaşımda "2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Bakan Yanık'ın paylaşımını alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Salgın sürecinde işçimizden sanayicimize, esnafımızdan çiftçimize kadar her kesimi destekledik. Şimdi de; 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programıyla' 2 milyonun üzerinde haneye toplamda 2 milyar TL'yi aşan nakdi destek sağlıyoruz."

Salgın sürecinde işçimizden sanayicimize, esnafımızdan çiftçimize kadar her kesimi destekledik.



Şimdi de;



“Tam Kapanma Sosyal Yardım Programıyla” 2 milyonun üzerinde haneye toplamda 2 milyar TL’yi aşan nakdi destek sağlıyoruz.#HepBeraberBaşaracağız https://t.co/aIMselBuzv — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 2, 2021

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