Prof. Müftüoğlu, Sputnik V aşısını yazdı: Gelişmeler beni haksız çıkardı, The Lancet aşının güvenliğini onayladı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sputnik V aşısına ilişkin olarak "İtiraf edeyim: 2020 ekiminde Ruslar 'Aşıyı biz de bulduk' açıklamasını yaptıklarında o habere inanmamış, hatta 'Bilgiler netleşene kadar ben bu aşıyı yaptırmam' şeklinde bir kanaat de açıklamıştım. Ne iyi ki sonraki gelişmeler beni haksız çıkardı" dedi.