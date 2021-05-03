Telefonla konuşurken pencereden düştü

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Bursa İnegöl'de, 3 katlı binada meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Aslı Toprak, ikinci katta bulunan evinin penceresinden sarkarak arkadaşı ile telefonda konuşmaya başladı.

O sırada dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemin üzerine düşerek yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.