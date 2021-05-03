Burdur'da 10 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden 10 yaşındaki otizmli Kerim Can Güney kayboldu.

Çocuğu bulamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları dün öğle saatlerinden itibaren devam ediyor.

Bu arada, Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, aileyi teselli etti.