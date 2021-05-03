Erdoğan'ın ziyaret ettiği Mahruze Keleş: 30 yıl önce rüyamda gördüm onu, yıldızlar Tayyip'i çağırıyordu

66 yaşındaki Mahruze Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine vesile olduğu için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Keleş, Erdoğan'ı 30 yıl önce rüyasında gördüğünü belirterek "Ay camdan içeri girdi. Arkasından güneş, yıldızlar da peşinden geldi. Yıldızlar Tayyip'i çağırıyordu 'Sen de gel' diye" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019'daki yerel seçim döneminde "Sana kete yaparım ama oy vermem" demesiyle gündeme gelen 66 yaşındaki Mahruze Keleş, Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'ya konuştu.

İmamoğlu'nu sevdiğini, onun sayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Keleş, "Tayyip’im zaten bir başka. Onun peşinden ayrılmasınlar" dedi.

Keleş, "30 yıl önce rüyamda gördüm onu. Ay camdan içeri girdi, arkasından güneş, yıldızlar da peşinden geldi. Yıldızlar Tayyip'i çağırıyordu 'Sen de gel' diye. Ben havalara uçuyordum rüyamda. 'Bu ay ve yıldızlarla gelen adam boş bir adam değil, ben bunu takip edeceğim' dedim. 30 yıldır da takip ede ede geldi başımıza çok şükür. Son seçimde gece istihareye yattım. Erdoğan, beyaz bir taksiye bindi, bir dağa, göklere çıkıyordu. Onu dağın tepesinde gördüm. Binali Yıldırım da beyaz bir taksideydi, o yarı yoldan döndü" diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu da dünya ahiret kardeşim olsun'

'Biliyor kendisine oy vermeyeceğimi zaten'

Keleş, daha önce İmamoğlu ile birlikte kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanıiçin de "Kılıçdaroğlu da dünya ahiret kardeşim olsun. Allah razı olsun, geleni geri gönderemem. Ben kimseyi ayırt edemem. Allah onlara da güzel çalışmalar nasip etsin. Devlete millete faydası olsun. Yabancılar da buraya çalışmaya gelecek. Öyle günler gelecek ki, taksiler havada uçacak" ifadesini kullandı.

Devamında "Allah İmamoğlu’ndan razı olsun. O benim sebebim oldu. Onunla pazarda karşılaşmasaydım, Tayyip'ime ulaşamayacaktım" diyen Keleş, "Allahım İmamoğlu'na da hayırlı işler versin. Biliyor kendisine oy vermeyeceğimi zaten" açıklamasında bulundu.

'Eğer benim ketelerimi beğendiyse, Emine Hanım’la telefon etsin bana'

Keleş, Erdoğan'ın çok sıcakkanlı, samimi olduğunu belirterek "Telefon etmişti şimdi gelmek nasip oldu. Boş adam değil. Çalışan adam. Ancak nasip oldu" dedi.

"Ben uçuyorum benim evime geldi diye. Eğer benim ketelerimi beğendiyse, Emine Hanım’la telefon etsin bana" ifadesini kullanan Keleş, "Cımcık mantı da gönderdim. Öz kardeşimi davet etsem gelmez. Cumhurbaşkanımız bana Kuran-ı Kerim hediye etti. Her gün okuyup ona dua edeceğim" diye konuştu.

Keleş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı da evine beklediğini belirterek "Yıldırım da gelecek, Soylu’mda. Annesi vefat etmiş, üzüldüm. Allah rahmet eylesin" dedi.