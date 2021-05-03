Adalet Bakanı Gül'den muhalefete İnsan Hakları Eylem Planı çağrısı: Eksik gördükleri bir şey varsa söylesin

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İnsan Hakları Eylem Planı hakkında yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.
Çekirge, yazısında Bakan Gül'ün şu açıklamalarını aktardı:
- Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.
- Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...
- Biz daha önce de böyle yasalar çıkarttık. Muhalefet yeri geldi eleştirdi. Ama sonuçta insanlarımız için ortak noktada oy kullandık yasalar çıktı... Yine olur. Çünkü mesele insandır...
- Tamam muhalefeti anlıyorum. Ama işte buradan söylüyorum, eğer eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler... Hatta daha da ileri götürecekleri önerileri varsa onu da söylesinler... Birlikte karar verelim...
- Geçmişte benzeri yasaları Meclis’e getirdik. İnsan hak ve hukuku olduğu için muhalefet destekledi. Zaman zaman siyasi polemikler oldu. Ama aştık... Biz bu eylem planını da polemiklerden uzak tutmak istiyoruz. O yüzden muhalefete eğer varsa bir öneriniz bekliyoruz diyoruz. Amaç insanlarımız için doğrusunu yapmak. Gelecek nesillere bırakmak. O yüzden diyorum ki. Bu bir siyasi parti meselesi değildir, insan hakları meselesidir...
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