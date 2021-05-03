Adalet Bakanı Gül'den muhalefete İnsan Hakları Eylem Planı çağrısı: Eksik gördükleri bir şey varsa söylesin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı konusunda muhalefete çağrıda bulunarak, "Eğer eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler... Hatta daha da ileri götürecekleri önerileri varsa onu da söylesinler... Birlikte karar verelim..." dedi.