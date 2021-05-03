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    Fatih Altaylı

    Fatih Altaylı: Kimse bana 'Yazma' falan demedi, kendime ceza verdim

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir hafta boyunca yazmamasının sebebinin 'kendisine verdiği ceza' olduğunu söyledi. Altaylı, "Merak etmeyin, kimse bana 'Yazma' falan demedi. Kendi kendime yazmadım. Daha doğrusu kendime ceza verdim" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Tek ayak üstünde köşede bekledim' başlığıyla yayımlanan yazısında 1 hafta boyunca yazmayınca okurlarından "Neredesin?" diye epey bir mail ve sosyal medya mesajı geldiğini söyledi. 

    Sağlık durumunun iyi olduğunu, koronavirüse yakalanmadığını belirten Altaylı, "Keyfim yerinde mi? Eh işte. Bu ülkede bir insanın keyfi ne kadar yerinde olabilirse o kadar yerinde" dedi. Altaylı, şöyle devam etti:

    • "Merak etmeyin, kimse bana 'Yazma' falan demedi. Kendi kendime yazmadım. Daha doğrusu kendime ceza verdim. Bir açıklama da yapmadım çünkü kendime ne kadar ceza verdiğimi bilmiyordum. Üç gün, beş gün mü, bir ay mı, müebbet mi gerçekten bir fikrim yoktu. Çünkü kendi kendime çok kızgındım.

    'Cahillerle tartışma, sanki onlardan biriymiş gibi algılanırsın'

    • Cezalı bir ilkokul öğrencisi gibi evde oturup kağıtlara birkaç yüz kere şunları yazdım: 'Şerefsizlerle polemiğe girme, senin tek satırına bile layık değiller.' 'Cahillerle tartışma, sanki onlardan biriymiş gibi algılanırsın.' 'Dönme dolaplarla kavga etme, o kadar hızlı dönerler ki, yumruğunu tutturamazsın.' 'Arsızların adını köşende anma, onlar konu oldukları için sevinirler, sen utanırsın.' 'Yalancıları kale alma, başkalarının da almasına neden olabilirsin.' Aslına bakarsanız hiç ama hiç dönme niyetim yoktu. Ortam o kadar kirli ve kötü niyetli ki, yakınında bulunmak bile insanın içini acıtıyor."

    'Yıllardır tanıdığını zannettiğin insanlar öylesine ucuzlatmış ki kendini'

    Altaylı muhatap alınacak kişi sayısının az olduğunu, insanın kendini yıldızlar arası boşlukta gibi hissettiğini belirtti. "Yıllardır tanıdığını zannettiğin insanlar öylesine ucuzlatmış ki kendini, insan kendini geçmişte kazıklanmış gibi görüyor" diyen Altaylı, "Ama tüm bunlara rağmen yine de yazmak lazım galiba. Çünkü gördüm ki, kendime ceza vermeye çalışırken, aslında okurlara cezaya dönüşmüş iş" ifadesini kullandı.

    Altaylı, süreçte binlerce mail ve sosyal medya mesajı aldığını söyledi. Dün arayan bir gencin "Abi her sabah yazılarını arıyoruz. Lütfen yaz. Sen farkında değilsin belki ama sayende yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Rica ediyoruz abi. Bizi yalnız hissettirme" dediğini aktaran Altaylı, bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Açık söyleyeyim, sözleri değil ama sözlerinin arkasında sesinde hissettiğim duygu kendime verdiğim cezayı bitirmeme neden oldu. Ama kendi kendime yüzlerce kez yazdığım cümleler geçerli. Yakınımda veya uzağımda, tüm haysiyetsizler artık cinsiyetinden bağımsız, cibilliyetine bağımlı, ademe mahkum."
    Etiketler:
    Sosyal medya, Koronavirüs, Ceza, köşe yazısı, Habertürk gazetesi, Habertürk TV, Fatih Altaylı
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