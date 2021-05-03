Yusuf Güney: Devletçi olduğum ve Cumhurbaşkanımızı desteklediğim için müzik piyasasından çoğu kapı açılmadı

Şarkıcı Yusuf Güney, devletçi olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği için müzik piyasasından çoğu kapının açılmadığını ileri sürdü. "Birkaç yapımcı dışında çoğunluk muhalif. 'Biz demokratız' diyorlar ama benim gibi olanları dışlıyorlar" diyen Güney, tarafsız bir sanatçı olduğunu da sözlerine ekledi.

Son olarak "Astral seyahatle uzaya gittim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

Güney, 13 yıldır piyasada olduğunu belirterek "Gündeme gelmeliyim gibi bir derdim olmadı. Zaten böyle gündeme gelmek kariyerimi olumsuz etkiliyor. Astral seyahatle ilgili sözlerimin TT olmasına çok şaşırdım. Akıl sağlığımı sorgulayanlar olmuş; gayet yerinde. Bu denli dalga geçileceğini bile düşünmüyordum. Ama kızmıyorum, Ne güzel işte eğleniyor gençler. Ben sadece tek bir kesime kızıyorum" diye konuştu.

Bu noktada Kalçık'ın yönelttiği "Kime?" sorusuna yanıt veren Güney, "Koca koca gazeteler, yılların gazetecileri edep sınırlarını aşan şeyler yazıyor. 'AK Partili Yusuf Güney', 'yandaş sanatçı' diye başlıyorlar cümleye. Söylediğim her şeyi beni hedef göstermek ve linç ettirmek için kullanıyorlar" ifadesini kullandı. Güney, şöyle devam etti:

"Devlete bağlı olmak, ülke bekasını düşünmek bazılarını rahatsız ediyor. Öyle yalan şeyler yazıyorlar ki; AK Partili belediyelere iş yaptığımdan tutun da milyon TL'ler kazandığıma kadar... Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken para kazanmadım tam aksine para kaybettim.

'Ben tarafsız bir sanatçıyım'

Devletçi olduğum ve Cumhurbaşkanımızı desteklediğim için müzik piyasasından çoğu kapı açılmadı. Birkaç yapımcı dışında çoğunluk muhalif. 'Biz demokratız' diyorlar ama benim gibi olanları dışlıyorlar. Bana 'AK Partili belediyelerden para kazanıyorsun' iftirasını atanlar önce kendilerine baksın. Kendileri CHP'li belediyelerden çok yüksek paralar kazanıyor. Siyasi sloganlar paylaşıp muhalif gibi görünüp para kazanan çok isim var.

çok yüksek paralar kazanıyor. Siyasi sloganlar paylaşıp muhalif gibi görünüp para kazanan çok isim var. Benim devletin bekası gibi önemli konular dışında siyasi paylaşımım var mı? Devletçi olmak suç bu kesim için. Bu devlet, bayrak ortak değerimiz. Ben tarafsız bir sanatçıyım. Ama bazı medya organlarının aracılığıyla bana algı operasyonu yapılıyor."

Güney, Kalçık'ın "Size yönelik nasıl bir algı operasyonu yapıldığını düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna da "Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi gazeteler söylediklerimi manipüle ederek, beni hedef gösteriyor. İnanın yolda yürürken o gazetelerin yazdıklarından etkilenen insanlar bana nefretle bakar hale geldi. Çok üzülüyorum. Uzun bir süre bunalıma girdim bu algı operasyonlarından dolayı. Beni linç ettirmek, bana hakaret ettirmek bazılarının hoşuna gitse de ben de insanım" yanıtını verdi.

'Almanya'ya ve Peru'ya astral seyahatlerim oldu'

Güney, astral seyahatle ilgili açıklamasının sosyal medyada gündem olmasına dair "Çok yaratıcı caps'ler gördüm. Ne güzel işte pandemiden dolayı gerilim vardı, o dağıldı. Bu açıklamayı mizah olsun diye yapmadım. Astral seyahatler yüz yıl önce de yapılıyordu. Tasavvufla ilgilenenler bilir. Sadece uzaya da gitmedim. Almanya'ya ve Peru'ya astral seyahatlerim oldu" ifadesini kullandı.

'Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim'

"Neden reddettiniz İngiliz pasaportunu?" sorusu üzerine de Güney, "T.C. vatandaşı olmak ve ülkemin pasaportunu taşımak benim için gurur. Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim. Milli duygularım her şeyin önünde gelir. Menfaatsiz ve çıkarsız ülkemi seviyorum" diye konuştu.