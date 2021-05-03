Nagehan Alçı: 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 46.5'a çıkmış

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, '2023'e doğru yol ayrımında bir Türkiye' başlığıyla yayımlanan yazısında MetroPOLL Araştırma'nın nisan ayı sonuçlarının "AK Parti ilk kez yüzde 30’un altına düştü" denerek hem konvansiyonel hem de sosyal medyada çok konuşulduğunu söyledi.

"Üzerinde durulan tek veri kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin yüzde 27.1, CHP'nin yüzde 18.3, İYİ Parti'nin yüzde 10.7, MHP'nin yüzde 8.7, HDP'nin yüzde 8.4, DEVA'nın yüzde 2.2, SP'nin yüzde 1.6 ve Gelecek Partisi'nin yüzde 1.4 oy alıyor görünmesiydi" diyen Alçı, bu noktanın araştırmanın en önemsiz bölümü olduğu görüşünü dile getirdi.

Alçı, raporun çok daha mühim ve değerlendirilmesi gereken kısımları olduğunu belirterek "Bu yazıda o bilinmeyen kısımları paylaşacak ve yorumlayacağım. Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPOLL, dikkatle takip ettiğim bir şirket. Sencar'ın 2005 Ocak ayından beri yayınladığı Türkiye’nin Nabzı çalışmalarını objektif ve tarafsız raporlar mahiyetinde görüyorum" dedi.

Sadece abonelere giden 102 sayfalık araştırmanın tamamını detaylı bir şekilde okuduğunu söyleyen Alçı, çok çarpıcı sonuçların olduğunu ve Özer Sencar ile konuştuğunu anlattı. Alçı, şöyle devam etti:

"Bu sonuçları tüm siyasetçilerin soğukkanlı bir şekilde değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Özellikle iktidar cephesinin üzerinde düşünmesi gereken çok önemli ayrıntılar gördüm… Önce AK Parti ’nin kararsızlar dağıtılmadan yüzde 27.1 çıkan oy oranı… Mart ayında yine MetroPOLL'ün araştırmasında bu rakam yüzde 31.3’tü. Ocak'ta ise yüzde 30.3.

’nin kararsızlar dağıtılmadan yüzde 27.1 çıkan oy oranı… Mart ayında yine MetroPOLL'ün araştırmasında bu rakam yüzde 31.3’tü. Ocak'ta ise yüzde 30.3. Özer Sencar’a sorduğumda 'Bir ay içinde yaklaşık 4 puanlık birden düşüş önemli ancak gidişe bakmak lazım Nagehan Hanım. Aralık’ta da yüzde 30’un altında idi, sonra Gara operasyonu ve kimi gelişmelerle yine 30 bandının üzerine çıktı. Bu kez önümüzdeki aylarda yüzde 30’un altında seyrederse düşüş seyri kalıcı diyebiliriz ancak konjonktürel olarak yükselebilir de. Henüz bir şey söylemek için erken. Fakat bu ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı da 4 puan azalmış.'

da 4 puan azalmış.' Sencar bu düşüşü birkaç sebebe bağlıyor. Birinci ve en önemlisi ekonomideki sıkıntıların artması ve pandemi sürecinin yönetimine dair ortaya çıkan tablo. AK Parti kongrelerinin önemli bir faktör olabileceğini söylüyor. Nitekim araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 79'u kalabalık kongrelerin doğru olmadığını düşünüyor."

'Siyasi kutuplaşma derinleşiyor'

Bu noktada "Aslında dediğim gibi partilerin oy oranları bu raporun bence en önemsiz noktası. Sencar'ın da dediği üzere konjonktüre göre bu rakam artabilir ya da azalabilir" ifadesini kullanan Alçı, karşılarında kutuplaşmanın yapısallaşması açısından çok dikkat çekici bir tablonun bulunduğunu söyledi.

Alçı, rakamların "Türkiye'de siyasi kutuplaşma giderek yapısal olarak derinleşiyor" görüşünü doğruladığını belirterek "Gri alanlar azalıyor. 'Kesinlikle Erdoğan’a oy veririm' diyenlerin oranında bir düşüş yok, aksine küçük bir artış var. Aralık 2019’da bu rakam yine MetroPOLL'ün araştırmasında yüzde 33'müş. Şimdi yüzde 33.5. Aralık 2019’da 'Erdoğan’dan başka birine oy vermeyi düşünebilirim' diyenler yüzde 19.9 iken şimdi bu rakam yüzde 14.9'a düşmüş. Buna karşı 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' diyenlerin sayısı Aralık 2019’da yüzde 35.3 iken şimdi bu rakam yüzde 46.5'a çıkmış" diye yazdı. Alçı, şunları kaydetti:

"Gelelim araştırmanın en kritik bölümüne… Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek ve iki aday arasında bir yarış olacaksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına gelebilecek isimler sorulmuş. En çok konuşulan iki isim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu .

ve . Orada da çok dikkatle yorumlanması gereken bir veri seti var. 'Muhalefetin adayı kim olmalı?' sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 22’si Mansur Yavaş, yüzde 12.9’u Ekrem İmamoğlu diyor. Yani muhalefet tabanının genel ortalaması İmamoğlu’ndan ziyade Yavaş'ı ortak aday istiyor.

'Erdoğan-Yavaş, Erdoğan-İmamoğlu karşılaştırmasında sonuçlar çok yakın çıkıyor'

Fakat özellikle Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler 'Eğer Tayyip Bey ile Ekrem Bey karşı karşıya gelirse biz Mansur Yavaş alternatifine göre daha çok oy alıyoruz' havasındalar. Erdoğan-Yavaş, Erdoğan-İmamoğlu karşılaştırmasında sonuçlar çok yakın çıkıyor. İmamoğlu yüzde 49.7, Yavaş ise yüzde 49.4 alıyor. Ekrem Bey bir tık önde.

'İşin gerçeği bu rakamlar ne İmamoğlu ne de Yavaş oyu'