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    İzmir’de iki çocuk kediyi bayıltana kadar dövdü

    İzmir’de iki çocuk, kediyi bayıltana kadar dövdü

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İzmir'in Konak ilçesinde 2 çocuk, kafeteryaya sığınan sokak kedisini bayıltana kadar dövdü. İşletmenin sahibi Gökben Kırdı "Güvenlik kamerasını incelediğimde, iki çocuğun 'Çirkin' adını verdiğimiz siyah renkli sokak kedisine, kütükle ve kedi yuvasıyla vurduklarını gördüm" dedi.

    İzmir Konak'ın Hatay semtinde kafeterya işleten Gökben Kırdı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmesinin cam balkon olan bölümünün kapısını sokak kedilerinin barınabilmesi için aralık bırakıp, içine mama ve bir de kedi yatağı koydu. 

    Kırdı'nın aralık bıraktığı kapıdan geçen 29 Nisan gecesi içeri giren 9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 çocuk, buradaki sokak kedisini önce ellerine geçirdikleri bir örtü ve kedi yatağı ile ardından da bir kütük ile vurup, tekmeleyerek işkence yaptı. Kedi bayılırken, 2 çocuk aralık bırakılan kapıyı kapatıp, kaçtı. Kırdı, ertesi gün işyerini kontrole geldiğinde ortalığın darmadağın olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. İşletmeci, içeri girdiğinde baygın halde bir sokak kedisi buldu.

    İşyerine önce hırsız girdiğini düşünen Kırdı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde 2 çocuğun içeri sığınan kediye işkence yaptığını fark etti. Kırdı, baygın haldeki kediyi evine götürüp, gerekli tedavisini yaptı. Kırdı, kedinin dövülüp, işkence yapıldığı o anların güvenlik kamerası görüntülerini, "Onların ağızları ve dilleri yok ama ben sessiz kalmayacağım. Elimden geleni yapacağım" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    ‘Sabah gelip, işkencelerine devam etmek istemişler’

    İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini bayıltana kadar döven 2 çocuğun, ertesi gün tekrar gelip, hayvanı bu defa kapıya sıkıştırdıkları ortaya çıktı. O anlar da işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Kafeteryanın işletmecisi Gökben Kırdı "Sabah geldiğimde ortalık darmadağındı. Sokak köpeğinin içeri girdiğini düşündüm ancak içeride insan dışkısı vardı. Hırsız girebileceğini tahmin ettim. Güvenlik kamerasını incelediğimde, iki çocuğun 'Çirkin' adını verdiğimiz siyah renkli sokak kedisine, kütükle ve kedi yuvasıyla vurduklarını gördüm. Şoke oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Çirkin'i içeriye aldım, tüm gece onu izledim. Kusma, kanama gibi bir şey yaşamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hayvan polislerine ihbarda bulundum. Ertesi gün de güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabımdan paylaştım. Kamera kayıtlarını incelediğimde, kediyi dövdükleri gecenin sabahı çocukların tekrar kafeye geldiğini ve kedinin kaçmaması için kapıya sıkıştırdıklarını gördüm. Sabah gelip, işkencelerine devam etmek istemişler" dedi.

    ‘Bu çocukların mutlaka psikolojik tedaviye ihtiyaçları var’

    "Bunu yapanların çocuk olmaları çok üzücü" diyen Kırdı, şöyle devam etti:

    "Bu çocukların mutlaka psikolojik tedaviye ihtiyaçları var. Çünkü psikolojileri bozuk ve birilerini öldürmeye meyilli kişiler. Çocukluğunda hayvanları öldürerek, işkence yaparak bu suça başlıyorlar. Bu çocukların mutlaka bir psikolojik destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya üzerinden çocukları linç edecek duruma gelen pek çok kişi yorumda bulundu. Ben bu çocukların topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor."

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    Etiketler:
    Hayvana işkence, Hayvana şiddet, Çocuk, Kedi, Türkiye, İzmir
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    Neyinin yerinde olmadığını gören Gökoğlu, çocukların yaptığı uçurtmada kullandıkları kamışın kendisinin neyi olduğunu fark etti. Çocuklara engel olmak yerine mutluluklarına ortak olan Gökoğlu, çocuklarla birlikte uçurtmayı tamamladı. Yılladır üflediği neyin bir de uçtuğunu görmek isteyen Gökoğlu, sokakta çocuklar gibi uçurtmayı uçurmaya çalıştı.
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