Emniyet Genel Müdürlüğü: 1 Mayıs'ta kanuna aykırı eylemlerde 394 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü'nde kanuna aykırı 29 eyleme müdahalede edildiğini ve bu eylemleri düzenleyen 394 şahsın yakalandığını açıkladı.

1 Mayıs Emek Dayanışma Günü'nde kanuna aykırı düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek, 394 kişinin yakalandığı açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 19 Nisan-01 Mayıs 2021 tarihleri arasında 74 kentte 11 bin 378 kişinin katılımıyla 253 etkinlik düzenlendiği belirtildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin basın açıklamasıdırhttps://t.co/u4H5dsu104 pic.twitter.com/9yQxGKE0JF — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 3, 2021

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Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs 2021 tarihinde izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek 394 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 118’ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı, 169 şahıs hakkında diğer suçlardan adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir."