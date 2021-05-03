Sağlık Bakanı Koca: Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'de son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Koca ayrıca, "Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İllerin durumunu yerinde değerlendirmek için daha önce Antalya'ya gittiklerini belirten Koca, bugün de bu sebeple Edirne'de olduklarını söyledi.

"Edirne'deki çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek başladık. Sağlık yatırımlarımız da önemli gündem maddelerimizden olduk. Edirne'deki sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımların yanında yeni ihtiyaçları gözden geçirdik. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli basın mensupları, ülkemizde son haftalarda Kovid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek durumunda kaldık. Vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor, gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyoruz.

'Son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumda'