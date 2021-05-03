Çöplerden karton toplayan Ramazan Bulut: Ceza da kesseler, hapse de atsalar ben sokağa çıkmaya mecburum

Duvar’dan Vecdi Erbay’ın haberine göre, çöplerden karton toplayan Ramazan Bulut’a sokağa çıkma yasağında iki bekçi tarafından ceza kesildi. Bulut bekçilerle karşılaştığı anı anlatırken “Sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyordum. Ama sokağa çıkmalıydım. Mecburdum. İnsan mecbur olmasa çöp konteynerinin önünden geçmez. Ben her gün çöplerin içinden karton toplamak zorundayım. Yoksa ev kirasını, elektrik faturasını ödeyemem. Çöplerin içinden karton çıkarmazsam aç kalacağız aç” ifadelerini kullandı.

Ceza kesilmesine itiraz ettiğini anlatan Bulut, bekçilerin “Bizi takmıyor musun?” diyerek üstüne gittiklerini aktardı. Bulut, “Çöp yüklediğim motora el koymak için ekip çağırdılar. Ama karşı taraftan ‘cezayı siz kesin’ dediler, kimse gelmedi. Motorun aküsü bozuk ama idare edebiliyorum şimdilik. Tamir ettirmem için 4 bin lira gerekiyor. Ama param olmadığı için idare ediyorum. Bu bozuk motora el koysalar ben ne yaparım?” diyerek başka bir endişesini dile getirdi.

Bekçilere itiraz ettiğini, bu sefer ceza kesmemeleri için yalvardığını söyleyen Bulut, “Onlardan korkmamızı istiyorlar ama ben hırsızlık yapmıyorum ki korkayım. Ekmeğimin peşindeyim” diyerek bekçilerin tutumunu eleştirdi.

Önceleri inşaatlarda çalışarak geçindiğini söyleyen Ramazan Bulut, “Yaklaşık 3 yıldır karton toplayarak geçiniyorum” dedi. 1968 doğumlu olduğunu belirten Bulut, “Duvar ustasıydım. Gençken iyi çalışıyordum, günde 6 duvar örüyordum. Ancak şimdi gençlerle yarışamam, bu yüzden kimse bana iş de vermez. Ben de ne yapayım, çöpten karton toplamaya başladım” diyerek yeni işine alışma sürecini şöyle anlattı:

“Çöpleri karıştırdığını herkes görüyor ve insan utanıyor bundan. Ama başka işin yoksa ne yapacaksın? Alıştım şimdi. Hırsızlık yapmıyorum ki utanayım.”

‘Param olsaydı ya da devlet destek verseydi ben de çıkmazdım sokağa’

Bulut, 2-3 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkmadığını vurgulayarak, “Ancak bu sefer yasak 17 gün sürecek. Param olsaydı ya da devlet destek verseydi ben de çıkmazdım sokağa. Kim çöpleri karıştırmak ister? İnsanın midesi ağzına geliyor. Ama karton toplamaya çıkmazsam evin kirasını nasıl vereyim? Elektrik faturasını nasıl ödeyeceğim? Önümüz bayram, çocukların ihtiyaçları var” diyerek çaresizliğini dile getirdi.

Ramazan Bulut, cezanın iptali için kendisine ceza kesen bekçilerin görev yaptığı karakola gittiğini söyledi, ancak bir sonuç alamadığını söyledi. “Yarın kaymakamlığa gideceğim” diyen Bulut, cezanın iptal edileceğine dair çok umutlu olmadığını söyledi.

‘İnsan mecbur olmazsa çöpten aldığı ekmeği evine getirip yemez'

Bulut, “Ceza da kesseler, hapse de atsalar ben sokağa çıkmaya mecburum. Herkes biliyor, insan mecbur olmazsa çöpten aldığı ekmeği evine getirip yemez. Bana ceza kesmişler ama ben çöpten 90 lira, 100 lira kazanarak geçiniyorum o cezayı nasıl ödeyeceğim” dedi.