1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı: Toplam 888 bin lira para cezası kesildi

1 Mayıs'ta düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı. Bu kişilere toplam 888 bin 64 lira para cezası uygulandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 256 kişi, İstanbul'daki gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin 247’si emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. 9'u ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla, 8'i ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

256 şüpheliye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 469’ar liradan toplam 888 bin 64 lira adli para cezası uygulandı.

Öte yandan göstericilerden S.U.B.'nin koronavirüs hastası olduğu bu nedenle karantina altında bulunması gerektiği öğrenilirken, şüpheli Ş.D.'nin ise sağlık kontrolünde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.