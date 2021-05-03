Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayan tam kapanma sürerken, Antalya'da kurallara uyuldu. Kentin boş kalan ana yolları ve caddelerinde polis ekipleri, kontrol noktalarında denetim yaptı. Kısıtlamadan muaf olanların kimlik ve izin kontrolü sırasında, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 50'yi bulduğu Konyaaltı Sahili de kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Kimi sahilde güneşlenirken kimi ise denize girerek, Akdeniz'in keyfini sürdü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistlerin denize girip güneşlendiği Konyaaltı Sahili'nde kimlik ve pasaport kontrolü yaptı.