Bahçeli: 3 Mayıs ruhunu idrak edemeyenlerin her fırsatta istismara kalkışmaları endişe verici bir halin trajik yansıması

Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "3 Mayıs’ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları endişe verici bir halin trajik yansıması" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından 3 Mayıs Türkçülük Günü ile ilgili yaptığı paylaşımlarda, şunları söyledi: