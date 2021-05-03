Türkiye Bankalar Birliği'nden banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma döneminde emekli maaşı, ikramiye ödemeleri için banka şubelerinin daha uzun süre açık tutulabilecek şekilde düzenleme yapabileceklerini duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, Demirören Haber Ajansı tarafından paylaşılan bilgiye göre şunlar ifade edildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca, 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır.

Buna göre,

Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini,

6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30,

tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, Arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 olarak belirleyebilecekler.

Diğer günlerde, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir.

Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen, banka müşterilerinin işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz."