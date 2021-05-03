Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Başbakanlık Binası'nda gerçekleşen iki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Akar ve Dibeybe bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. https://t.co/JIeDaOmUdX#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/b3vxbx4utw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021

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Akar, bugün Libya'nın başkenti Trablus'a gitmişti.