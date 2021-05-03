Taksim’de ikamet kartı almış İranlı bir turiste, kısıtlamada sokağa çıkınca polis tarafından ceza uygulandı. Cezaya itiraz eden turiste polis, “Benim vatandaşım evde oturuyorsa, ikamet kartı aldıysan sen de evinde oturacaksın” dedi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada dördüncü gününde, İstiklal Caddesi'nin girişinde hazır bekleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve çalışma belgelerini tek tek kontrol etti. Muafiyet belgesi ya da pasaportu olmayanlara ise idari işlem uygulandı.

'Benim vatandaşım evde oturuyorsa, ikamet kartı aldıysan sen de oturacaksın'

İHA'nın haberine göre polis, caddeye girmek isteyen bir kişinin İranlı olduğunu ancak bir süredir ikamet kartı ile burada ikamet ettiğini görünce kendisine ceza yazılacağını söyledi.

İranlı turist cezaya itiraz edince polis, “İkamet kartı var sende. Benim vatandaşım evde oturuyor, ikamet kartı aldıysan sen de oturacaksın. Bu ülkede ikamet ediyorsun. Sokağa çıkma kısıtlamasında bizim vatandaşlarımız evlerinde nasıl oturuyorsa sen de oturacaksın” şeklinde karşılık verdi.

Polisten ikamet kartı olan turiste ceza: 'Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın' https://t.co/gCzsMsAI2V pic.twitter.com/KMtI7spbGW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 3, 2021

İkamet kartı olduğu için ceza yazılan İranlı ise, “İranlı'yım, kitap almaya gidiyordum. Benim izin belgem yok. İzin belgesi gerektiğini de bilmiyordum. Ne kadar ceza yazıldığını da bilmiyorum” dedi.